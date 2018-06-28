Vali Gül İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Davut Gül, kentte bazı incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yapımı süren kamu yatırımları ile restore ettirilecek yapıları inceleyen Gül, tek seferde yapılan Türkiye'nin en büyük yurt projesi konumundaki 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun tefriş ve inşaat değerlendirme toplantısına katıldı.

Yurtta gelinen son durum hakkında Sivas Özel İdaresi ve yüklenici firmadan bilgi alan Gül, daha sonra İnönü Mahallesi'ndeki tarihi Ali Baba Cami ve bahçesinde bulunan mezarları inceleyerek camide yapılacak restorasyon hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi aldı.

Güdük Minare'yi de gezen ve restorasyonda yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, ardından restorasyon çalışmaları devam eden Gökmedrese'de de incelemelerde bulundu.

Gül, incelemelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gökmedrese'nin restorasyonun 2019 yılı içinde tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Ufak tefek devam eden çalışmalar var. Kale Cami ve Ulu Cami projesi ile birlikte bölge ayrı bir cazibe merkezi olacak. Eser gün yüzüne çıkartılıyor. Eski fotoğrafları gördüğünüzde buralar adeta mezbelelik ama şimdi orijinal haliyle vatandaşlarımıza hizmet verecek."

Öte yandan Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Sivasspor Eğitim ve Kültür Vakfının olağan genel kuruluna da katılan Gül, tesislerin yanına yapılacak futbol lisesinin arsası ile mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi'ne ait olan ve geleneksel spor merkezinin arsasını inceledi.