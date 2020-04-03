Vali Demirtaş, virüsle mücadelede il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi
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Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Vali Demirtaş, virüsle mücadelede il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadelede alınması gereken en temel önlemin vatandaşların evlerinde kalmaları olduğunu virüsün yayılma zincirini ancak bu sayede kırabileceklerini söyledi.

03.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:46
Vali Demirtaş, virüsle mücadelede il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadelede alınması gereken en temel önlemin vatandaşların evlerinde kalmaları olduğunu virüsün yayılma zincirini ancak bu sayede kırabileceklerini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Adana'da gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Vali Demirtaş, salgının başladığı ilk andan itibaren tüm kurumların ortak hareket etmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hususları ile il genelinde alınması gereken önlemlerin bir an önce değerlendirilip uygulamaya konulduğunu aktardı. Demirtaş, "Temel hedefimiz salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, virüsün vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek" dedi.

Bu kapsamda birçok karar alıp uygulamaya başladıklarını aktaran Vali Demirtaş, "Korona virüsle mücadelede alınması gereken en temel önlem vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarıdır. Virüsün yayılma zincirini ancak bu sayede kırabiliriz. Bizler bu sebeple vatandaşlarımıza mecbur olmadıkça evden çıkmamaları hususunu sık sık yineliyoruz. Hijyen kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunuyoruz. Herkesin yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek kurallara uyması, toplumsal bir vazifedir" şeklinde konuştu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemiz genelinde öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun Adana'da gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Vali Demirtaş, "Ekiplerimiz 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 112'ye gelen talepler görevli personelimizce hızla değerlendiriliyor. Gerek gıda temini gerek temel ihtiyaçlar gerekse maaş ödemeleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizce vatandaşlarımızın hanelerine ulaştırılıyor" dedi.

İl genelinde giriş çıkış noktalarında güvenlik güçlerince trafik denetim ve sağlık kontrollerinin de titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Vali Demirtaş, "Bunların yanı sıra Adana Merkez, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Kozan otogarlarımız ile Adana Havalimanımızda da sağlık kontrolü uygulamamız devam ediyor. Toplumumuzun sağlığını korumaya yönelik her bir tedbiri alıyoruz. Biliyorsunuz ki iller arası otobüs ve uçak seferlerine kısıtlama getirilmişti. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valiliğimizin iznine bağlanmıştı. Bu kararın ardından oluşturduğumuz 'Seyahat İzin Kurulu' ekiplerimiz gelen talepleri değerlendirerek sonuca ulaştırıyor" dedi.

Açıklamasının devamında korona virüsten doğan mağduriyetlerin giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde hane başı biner TL'den oluşan para yardımı ödemelerinin de güvenlik güçleri ve PTT personelince vatandaşların ikametlerinde gerçekleştirildiğini belirten Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını sağlayacak her türlü tedbiri alıyoruz. Bizler mülki idare amirlerimizle, tüm kamu kurum temsilcileri ve personelimizle görevimizin başında, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu mücadelemizde, çağrılarımıza kulak vererek kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza, görevini türlü fedakarlıklarla yerine getiren her bir personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bu salgının bir an evvel bitmesi ve hayatın normale dönmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin hayati önem arz ettiğinin altını çizen Demirtaş, başta milletimiz olmak üzere tüm dünya insanlarına esenlik ve huzur dolu bir hayat temenni ettiğini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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