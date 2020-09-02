Vali Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinin kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

02.09.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:51

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinin kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinleyen Vali Demirtaş, sorunların tespiti amacıyla periyodik olarak ilçe ziyaretlerinde bulunarak yerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Öncellikli olarak il ve ilçelerdeki içme suyu sorununu çözecek çalışmaların gerçekleştirileceğini kaydeden Demirtaş, vatandaşların hizmet beklentisini karşılamak için projelerin hazırlanmaya başlandığını belirtti.

En güzel şekilde Mardin'e hizmet edileceğini dile getiren Demirtaş, eğitim, sağlık, alt ve üst yapı konularında kırsal mahallelerdeki muhtarlara imkanlar çerçevesinde gerekli desteğin sunulacağını kaydetti.

Vali Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: AA

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