Vali Demirtaş, "Akif" Filmini Öğrencilerle İzledi

Vali Demirtaş, "Akif" Filmini Öğrencilerle İzlediMardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi hanım efendi Beyhan Demirtaş, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmini öğrencilerle izledi. "Akif" filminin gösterimine; Vali Demirtaş ve eşi Hanım Efendi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Daire Başkanları ile öğrenciler katıldı. Film gösteriminin ardından açıklamada bulunan Vali Mahmut Demirtaş, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtan, vatan ve bayrak sevgisinin benzersiz kahramanlığının göstergesi olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yaşadıklarını gençlere aktarılmasında önemli bir yapıtın ortaya konulduğunu belirtti. Hayırsever iş insanlarına plaket verildiMehmet Akif Ersoy'un hayat mücadelesinin ve yaşadığı zorlukları izleyerek anlamak gerektiğini söyleyen Vali Demirtaş, "Akif'in Yüksek ahlakını, kişiliğini, millet sevgisini ve bağımsızlık aşkını bu filmle o günlere giderek yaşayıp kendimize örnek almayız. İstiklal Marşımızın yazarı Akif'in hayat felsefesini ve çektiği sıkıntıları daha iyi anlamak isteyenleri bu yapıtı izlemeye davet ediyorum. Bu vesilesiyle Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyorum. " dedi. Vali Demirtaş, daha sonra emeği geçen hayırsever iş insanlarına plaket vererek teşekkür etti. Gala gösterimi, çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

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