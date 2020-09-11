Vali Dağlı'ya Samsunspor Passolig kartı hediye edildi
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Vali Dağlı'ya Samsunspor Passolig kartı hediye edildi

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya Samsunspor Kulübünün isminin yazılı olduğu Samsunspor logolu Passolig kartı hediye edildi.

Vali Dağlı'ya Samsunspor Passolig kartı hediye edildi
11.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:46

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya Samsunspor Kulübünün isminin yazılı olduğu Samsunspor logolu Passolig kartı hediye edildi.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Genel Müdürü Soner Soykan ve Tesisler Müdürü Sinan Hacıyunus, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek isminin yazılı olduğu Samsunspor logolu Passolig kartı taktim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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