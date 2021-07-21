Vali Çiçek: "Bir yıl sonra tekrar bir aradayız"
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Vali Çiçek: "Bir yıl sonra tekrar bir aradayız"

Vali Çiçek: 'Bir yıl sonra tekrar bir aradayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, uzun geçen zorluk pandemi sürecinin ardından birlikte bayram geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinden sonra her birimiz, alilerimiz, yakınlarımız hastalıkla mücadele etti, kaybettiklerimiz de oldu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, uzun geçen zorluk pandemi sürecinin ardından birlikte bayram geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinden sonra her birimiz, alilerimiz, yakınlarımız hastalıkla mücadele etti, kaybettiklerimiz de oldu. Bir yıl sonra tekrar bir aradayız" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programı, protokol üyelerinin katılımıyla Taş Medrese 'de yapıldı. Afyonkarahisar'da bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Vali Çiçek programda yaptığı konuşmada, "Zorlu bir süreçten sonra birlikte bayram kutluyoruz. Pandemi sürecinden sonra her birimiz, alilerimiz, yakınlarımız hastalıkla mücadele etti. Kaybettiklerimiz de oldu. Afyonkarahisar'a geldiğimde geçen yıl ilk bayramı birlikte kutlamıştık. Bir yıl sonra tekrar bir aradayız. Çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyorum. Afyonkarahisar'da kontrolü hiçbir zaman elden kaçırmadık. Emniyet ve jandarma ekiplerimizin, Vefa Sosyal Destek ekiplerimizin de bu süreçte ciddi katkısı oldu. Gece gündüz demeden çalıştılar, alanda denetimler yaptılar" dedi.

"Bu topraklarda bayram kutlamanın mutluluğu çok farklı"

Bu topraklarda bayram kutlamanın mutluluğu çok farklı olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, "Ben gizemli şehir diyorum öylesine söylemiyorum. İçinde bulunduğumuz bu mekan bambaşka tarihi bir alan. Kalenin eteklerinden itibaren ilçelerle birlikte tarih sanki bizimle konuşuyor bu şehirde. Binlerce yıl öteden, ilk Türk boylarının yerleşiminden itibaren milletimizin sesi kulaklarımızda çınlıyor. Bu topraklarda bayram kutlamanın mutluluğu çok farklı. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. İslam coğrafyasındaki zulmün son bulmasını temenni ediyor, hepinize güzel bir bayram temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programıdnan ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Çiçek ve protokol üyeleri, emniyet teşkilatının bayramlarını kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Bir yıl sonra tekrar bir aradayız'
Vali Çiçek: 'Bir yıl sonra tekrar bir aradayız'
Vali Çiçek: 'Bir yıl sonra tekrar bir aradayız'
Vali Çiçek: 'Bir yıl sonra tekrar bir aradayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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