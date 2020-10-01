Vali Balcı'yı mutlu eden denetim

Vali Balcı'yı mutlu eden denetim Tokat Valisi Ozan Balcı, maske, sosyal mesafe, hijyen ve alınan diğer tedbirlere vatandaşların hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, "Mutluyum ki Tokat'taki hemşerilerimiz sosyal mesafe başta olmak üzere maske ve hijyen kurallarına uyuyorlar" dedi.

Vali Balcı'yı mutlu eden denetim

TOKAT - Tokat Valisi Ozan Balcı, maske, sosyal mesafe, hijyen ve alınan diğer tedbirlere vatandaşların hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, "Mutluyum ki Tokat'taki hemşerilerimiz sosyal mesafe başta olmak üzere maske ve hijyen kurallarına uyuyorlar" dedi.

Tokat'ta, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetim yapıldı. Behzat Bulvarından başlayarak Meydan Çarşısında denetimlere katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu. Korona virüs salgını kapsamında tedbirleri yerinde görmek amacıyla denetimlerin devam ettiğini ifade eden Vali Balcı, "Mutluyum ki Tokat'taki hemşerilerimiz sosyal mesafe başta olmak üzere maske ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Bu mücadele büyük bir mücadele, bu mücadeleyi millet olarak birlikte yapmak zorundayız. Tokatlı hemşerilerimiz köylüsüyle kentlisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle büyük bir sorumluluk anlayışı içerisinde bu işi önemsiyor. Bu duyarlılıklarından dolayı Tokatlı hemşerilerimize müteşekkiriz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi toplumda yalnız yaşamıyoruz; hastamız, engellimiz, kronik hastalarımız var. Onların sağlığını korumak gereken kurallara uymak zorundayız. Sağlık ordumuz doktor, ebe, hemşiresiyle mücadele ediyor. Kendilerini yürekten kutluyorum. Bizim de toplum olarak onlara destek vermemiz lazım" dedi.

Tokatlıların izole kuralına uyduğunu ifade eden Vali Balcı, "Şuana kadar 1 kişi uymadı. İzolasyon kurallarına uyulmak zorunda. Bizim amacımız insanları cezalandırmak değil. Ama izolasyon kuralına uymayıp sokakta gezerlerse zorunlu izolasyona tabi olacaklar" diye konuştu.

Vaka artış hızında düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun'daki bölgesel toplantının ardından çevre illerle birlikte Tokat'taki vaka artış hızının yüzde 50 oranında azaldığı şeklindeki açıklaması hatırlatılan Vali Balcı, "Denetimler bu azalmada oldukça etkili oldu. En önemlisi Tokatlı hemşerilerimizin duyarlılığı. Ama sayılara çok aldanmamak lazım daha sıfırlayamadık, mücadeleye devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Vali Balcı'nın yanı sıra denetimlere Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ