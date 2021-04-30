Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
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Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı

Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da tam kapanmanın ilk gününde daire müdürleri ile birlikte sahaya inen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezi ve ilçelerde sokak sokak gezerek denetimleri bizzat gerçekleştirdi.

Aksaray'da tam kapanmanın ilk gününde daire müdürleri ile birlikte sahaya inen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezi ve ilçelerde sokak sokak gezerek denetimleri bizzat gerçekleştirdi.

Korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte ülke genelinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde yurt genelinde geniş çaplı tedbirler alınarak denetimler yapılıyor. Aksaray'da da alınan geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Vali Hamza Aydoğdu tam kapanmalı kısıtlamanın 1. gününde sabah erkenden sokağa çıkarak cadde cadde sokak sokak denetim yaptı. Daire ve kurum müdürleri ile birlikte kent merkezi ve tüm ilçelerde denetimler yapan Vali Aydoğdu tüm araç ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Uzun belgeleri geçerli olmayan vatandaşları uyaran Vali Aydoğdu uygulama yapılan karayollarında görevli polis memurlarını da geçişi esnasında ziyaret etti. Burada da bizzat denetime katılan Vali Aydoğdu sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Vali Aydoğdu, burada görevli polis memurlarına iftarda yemeleri için bir tepsi tatlı ikram etti. İlçelerde bulunan esnafları da gezen Vali Aydoğdu esnaflarla sohbet ederek kısıtlamanın nabzını ölçtü. Oldukça olumlu yanıtlar alan Vali Aydoğdu tüm esnafları ziyaret ederek görüştü. Vali Aydoğdu, balkondan ve pencereden denetimlere bakan vatandaşlarla da görüşerek sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Rakamlarımız aşağıya düşmeye başladı"

Burada bir açıklama yapan Vali Hamza Aydoğdu, "Dün akşamdan itibaren tam kapanma oldu. Bizdi bütün arkadaşlarımızla birlikte Aksaray'da merkezden başlayarak bütün ilçelerimizi geziyoruz. Tam kapanma ile ilgili kuralara uyulup uyulmadığını beraber takip ediyoruz. İnsanlarımız kurallara uyuyorlar. Zaten bizim de rakamlarımız ciddi anlamda aşağıya doğru düşmeye başladı. Bizim tek temennimiz şu, çocuklarımız çok uzun süre okuldan ayrı kaldılar. Küçük esnafımızda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu Covid belasından biran önce kurtulup okullarımızın açılması, esnafımızın da helal kazancına kavuşması. Bu sebeple hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yapıyoruz. Vatandaşlarımızda bu konuda çok hassas. Ben kurallara uyan ve hassasiyet gösteren bütün Aksaraylı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY

Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı
Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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