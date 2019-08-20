Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, 23 Nisan'da açılacak

20.08.2019 12:22

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesinde inşa edilen Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'nin resmi açılış töreninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara hız verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 225 dönümlük alanda, yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, 11 bin metrekarelik gölet, 300 araçlık otoparkı, tematik parklar ve kafeteryaları bulunan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, donanımlı bir yaşam alanı olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile tesislerde devam eden çalışmaları inceledi.

Tesisle kentin doğu bölgesine ayrıcalıklı bir alan kazandırdıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Şehrin batısında ciddi sosyal alanlar olduğu ancak doğuda olmadığı yönündeki serzenişleri sürekli halkımızdan duyuyorduk. Vakıfköy Kent Parkı bu manada kentimizin doğudaki mahalleri hatta Gürsu ve Kestel'i de gerçekten ihya edecek. Çocukların ve gençlerimizin eğlenebileceği lunapark ve spor için her türlü imkanlar olacak. Piknik alanları, suni havuzda sandal gezintileri, kafeteryalar, amatör kulüplerin Bölgesel Amatör Ligi takımlarının futbol maçlarını yapacakları nizami sahalar ile burası ayrıcalıklı bir yaşam alanı olacak. Eksiklerimizi de kısa sürede tamamlayıp, inşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi açılışını yapmak istiyoruz."

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz da ilçeye kazandırılan parkın vatandaşların huzur içinde zaman geçirebileceği bir yer olacağını belirterek, Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA