Vakıfbank, Galatasaray'a Set Vermedi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 25-23, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 25-23, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Tuncay Akdemir, Mehmet Topal VakıfBank: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Slöetjes, Gizem (L) (Ayça, Buket, Derya, Ebrar, Tuğba) Galatasaray: Leys, Jackson, Nursevil, Hande, Aslı, Meryem, Gizem (L) (Dilara, Çağla, Buse (L), Cansu) Setler: 25-23, 25-18, 25-18 Süre: 1 saat 19 dakika (31,23'25')
(İHA)