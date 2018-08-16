Vakfıkebir Tereyağı'na Coğrafi İşaret

Vakfıkebir Tereyağı'na coğrafi işaret

Trabzon'un Vakfıkebir Tereyağı'nda sahteciliğin önüne coğrafi işaretle geçilecek

Vakfıkebirli tereyağ üreticileri yurt dışında 'Vakfıkebir' ismi ile satılan tereyağları ile ilgili girişimde bulunacak

TRABZON - Trabzon'un ekmeği ile meşhur ilçesi Vakfıkebir, bugünlerde ekmeğinin ardından tereyağı için de coğrafi işaret almaya hazırlanıyor. Böylece bulunduğu bölge ile özdeşleşen Vakfıkebir tereyağında yapılan sahteciliğin en aza indirilmesi sağlanacak.

Karadeniz Bölgesi'nin en ünlü yöresel lezzetlerinden olan Vakfıkebir Tereyağı'nda yapılan taklit ve 'tağşişi' ortadan kaldırmak için alınacak olan coğrafi işaretle birlikte bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacak.

Vakfıkebir tereyağının isim yapmasının en önemli özelliğinin tadı, aroması ve rengi olduğunu belirten Kebir Süt Ürünleri Üretim Müdürü ve Gıda Mühendisi Nihat Özderya "Bu özelliklerinden dolayı taklide açık bir üründür. Ülke içinde ve ülke dışında Vakfıkebir tereyağının taklit ve tağşiş edildiğini görebilmekteyiz. Bu da bölge ekonomisine çok ciddi şekilde zarar vermektedir. Coğrafi işaret konusunda Vakfıkebir Belediyemiz ilgili kurumlara başvurusunu yapmıştır ve süreç hala devam etmektedir. Coğrafi işaret almamızla birlikte Vakfıkebir tereyağının bölgeye daha has bir noktada üretilecek ve emin ellerde Türkiye ve dünya piyasasına arzı sağlanmış olacaktır. Taklit ve tağşişlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Yapacağımız çalışmalarla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında 'Vakfıkebir' ismi ile satılan tereyağlarının neden olduğu durumu da son vermek için girişimlerde bulunacağız" dedi.

"Trabzon Vakfıkebir Tereyağı Osmanlı Mutfağında da vardı"

Tereyağının eskiden beri üretilen yöresel bir ürün olduğunu, günümüzde de teknoloji ile beraber endüstriyel olarak üretildiğini belirten Nihat Özderya, "Sofralarımızın ve yemeklerinizin vazgeçilmez tatları arasında yer alan bir besin kaynağıdır. Ayrıca dünya ekonomisi içinde büyük yeri olan bir üründür. Sanayinin gelişmesi ile birlikte makineleşmeye geçiş yaşanmıştır. Geleneksel olarak tereyağ süt kaynağının ahşap yayıklarda ve dübeklerde yoğrulduktan sonra yıkanmasıyla ve tuzlanarak çömlek kaplarda muhafaza edilmesiyle bilinen bir üründür. Trabzon Vakfıkebir tereyağının tarihi kaynaklarda Osmanlı Mutfağı'nda yer aldığını görmekteyiz. Günümüz koşullarında sütün pastorizasyonuyla birlikte soğuk zincirin muhafazasıyla birlikte soğuk ürünlerinde raflarda yer aldığını görmekteyiz. Üretim teknolojisine baktığımızda süt çiftliklerden ve köylerden toplanıp işletmemize geliyor. Sütün filtrelerden süzülüp pastorizasyonu yapıldıktan sonra süt kaymağı olgunlaştırılıyor ve sütün yayıklarda yapılmasıyla üretimi gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza da tereyağ yeme alışkanlığı kazandıralım"

Tereyağının sağlık açısından çok önemli olduğunu dile getiren Özderya, "Tereyağı barındırdığı vitaminlerle insan bünyesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Özelikle A ve K vitaminleri içermektedir. Kalp damar sağlığı açısında da faydalı olan bir üründür, besindir. Kahvaltılarımızda taze tereyağ tüketmekten çekinmeyelim. Çocuklarımıza da tereyağ alışkanlığı kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz" diye konuştu.