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Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu

Trabzon'da yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan 'Trabzon ekmeği', koronavirüs salgınının ardından evlerinden çıkmayanların tercihi haline geldi. Sokağa çıkma yasakları için bire bir olan ekmek, oda sıcaklığında 10 gün buzdolabında ise 1 ay taze kalıyor.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
12.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:16

Trabzon'da yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan 'Trabzon ekmeği' ilgi görüyor. Koronavirüs salgınının ardından evlerinden çıkmayanların tercihi olan ekmek, Ramazan ayında da pideye alternatif oldu. Yöreye has ekmek oda sıcaklığında yaklaşık 10 gün, buzdolabında ise yaklaşık 1 ay tazeliğini koruyabiliyor.

"BU EKMEĞE LEZZET VEREN EKŞİ MAYASIDIR"

İlçede fırın işletmeciliği yapan Orhan Sağlam, Trabzon ve Vakfıkebir ekmeğinin uzun süre tazeliğini korumasıyla salgın sürecinde yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Bu ekmeğe lezzet veren ekşi mayasıdır. Ekmeğimiz uzun süre bayatlamadığı gibi, uzun süre lezzetini de kaybetmeyen bir özelliğe sahip. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir lezzet. Uzun süre bayatlamadığı için sokağa çıkma yasaklarında gerekse çok evden dışarı çıkmak istemeyenlerce şu günlerde yoğun talep görüyor. Bu ekmek 1 hafta 10 gün bayatlamaz, gönül rahatlığıyla tercih edilebilir" diye konuştu.

"BENCE BİR DÜNYA KLASİĞİ"

Salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını anlatan ilçe sakini Gülten İpek, her zaman bir dünya klasiği olarak nitelendirdiği Trabzon ekmeği tercih ettiğini söyledi. İpek, "Bu ekmeği tercih ediyoruz; uzun süre taze kalıyor, zor bayatlıyor. Pide de var, bu yörenin pidesi de uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Doğal bir lezzet" dedi.

"HERKESE ÖNERİYORUZ"

Tonya ilçesinde esnaf Salih Ömer Erdoğan da, "Bu ekmek bayatlamaz, uzun süre tazeliğini korur. Salgın nedeniyle şu son dönemlerde evlerinde kalanlar, 2-3 gün ekmek almak için bir daha dışarı çıkmak durumunda kalmıyor. Uzun ve büyük ekmeğimizi herkese öneriyoruz" diye konuştu.

"PİDEDEN ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR"

Ekmek ustası Ahmet Saygın ise yöreye özgü ekmeğe yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, "Salgın sürecinde evlere, mahallelere servis yapıyoruz. Gerekli önlemleri alarak, ekmeğimizi müşterimizin kapısına kadar götürüyoruz. Evlerinden çıkmamaya özen gösterenler, ekmeğimize, pideden çok rağbet gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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