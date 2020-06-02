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Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, asma yaprağı hasadı başladı. Bölgede üzümün kilosu 1 liradan satılırken yaprağının kilosu ise 10 kat daha pahalıya satılıyor.

02.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:57

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda bugünlerde hummalı bir telaş var. İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin yetiştiği bağlarda, yaprak hasadı yapılıyor. Bölgede üzümün fiyatı 1 liradan satılırken, yaprağının fiyatı ise 10 liradan alıcı buluyor.

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

50 LİRA YEVMİYEYLE TOPLANIYOR

Sarmanın ana malzemesi asma olan yaprağı kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermeden toplanıyor. İmece usulü veya günlüğü 50 liradan yevmiyeci işçiler tarafından toplanan yapraklar salamura işlemi yapılıp plastik bidonlarda veya şişelerde satışa sunuluyor.

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

YAPRAĞIN FİYATI MEYVESİNDEN 10 KAT FAZLA

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm üretiminin ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, mevsimsel yağışlardan dolayı bağ yapraklarının veriminin ve kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi. Köse, üzümün tarlada kilogramı yaklaşık 1 liradan alıcı bulurken, yaprağının 10 katına satıldığını dile getirdi.

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

5 KİLOGRAMLIK BİDONLARDA 40 LİRADAN SATILIYOR

Üzüm bağlarında yaprak toplayan kadınlardan Gülhan Taşkoparan da ev ekonomisine ek gelir olarak topladıkları yaprakları emek harcayıp kışlık salamura yaparak satışa sunduklarını belirtti. Taşkoparan, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini anlatarak, yapılacak yanlış bir işlemin üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini sözlerine ekledi. Yaprak toplayan Emine Emek de hasat zamanında üzümün kilogramının yaklaşık 1 liradan satılırken yaprağın 10 liradan satıldığını, 5 kilogramlık bidonlarda salamura edilmiş halinin ise 40 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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