Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temelini attı. Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Türk - Rus İlişkileri Uzmanı Dr. Ivan Starodubtsev, dev projenin iki ülkenin ilişkilerine ve ekonomiye sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, toplamda 4 reaktörden oluşacak ve tamamlandığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Santralin ilk ünitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınacak. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Söz konusu proje ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlığı azalacak.

RUS UZMAN'DAN HABERLER.COM'A ÖZEL DEĞERLENDİRME

Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan "Gündem Haber" programına katılan Türk - Rus İlişkileri Uzmanı Dr. Ivan Starodubtsev, Türk-Rus ortaklığıyla yapılan projeyi değerlendirdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, son yıllardaki Türk-Rus işbirliğinin mihenk taşı niteliğinde. 3. reaktörün inşasına başlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Erdoğan ve Putin ortak mesajlar verdiler. Mesajlar hakkında yorumlarınız neler?

ortak mesajlar verdiler. Mesajlar hakkında yorumlarınız neler? Bu gelişme Türkiye tarafından enerji tedarik güvenliği bakımından stratejik bir adım olarak nitelendiriliyor. Peki Rusya perspektifinden nasıl değerlendirmeliyiz?

Nükleer tesiste görev alacak kademelerdeki yaklaşık 200 öğrenci 6,5 yıl boyunca Rusya'da eğitim gördü. Bu know-how transferi hakkında ne söylersiniz?

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olan tahmini hizmet ömrünün 20 yıl daha uzatılması konuşuluyor. Bu da yapım aşamasını da hesaba katarsak yaklaşık bir asırlık bir işbirliği demek. Rusya-Türkiye ilişkilerinin beklenen istikrarı ve dış politika yönüyle ABD ile her iki ülkenin ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Savunma sektöründeki iş birlikleri ve turizm en çok konuşulanlar. Ancak bu hedef Rusya ile yeni pencereler açılmasını gerektiriyor. Kamuoyunda çok konuşulmayan bu alanlar ne olabilir?

RUSSOFT Derneği Türkiye Temsilcisi olarak siber güvenlik ve bilgi teknolojileri konusuyla yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Bu alanlarda nasıl çalışmalar var? Yakın vadede hangi yeni gelişmeleri konuşacağız?

Sorularına yanıt veren Starodubtsev, Türk-Rus ilişkilerini güçlendirecek ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu.