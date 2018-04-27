Uzman Erbaşlar Yemin Etti

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 26. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş Kursuna katılan 2 bin 230 uzman erbaş yemin etti.

Komutanlıkta düzenlenen 26. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş Kursu Ant İçme Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, kursa katılan uzman erbaşlar Türk bayrağı ve silaha el koyarak ant içti.

Karabük Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, yemin edilirken sadece evlatları, kardeşleri, eşleri değil üniformanın içerisinde ecdadı, Çanakkale'yi, Elbab'ı, Cerablus'u gördüklerini belirterek, "Bu üniformanın Müslüman Türk evladı için ne ifade ettiğini her birimiz bildiğimiz için başka milletlere nasip olmayacak oranda onurlandık ve gururlandık. Siz burada olmakla ve bu yemini etmekle hayatınızın en önemli kararlarından birini verdiniz ve kahraman Türk jandarmasının asli bir unsuru olma kararınız anlamındaki en önemli adımlardan birini attınız, hepimizi gururlandırdınız." diye konuştu.

Çeber, eğitimin tamamlanmasıyla hukuk devletinin çizdiği sınırlar içerisinde amirlerin emirleri, yasaların verdiği sorumluluk ve yetki karşısında, devletin somutlaşmış olduğunu bilerek hareket edeceklerinden şüpheleri olmadığını kaydetti.

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak da içilen andın vatan, millet sevgisi, namus, vazife ve şeref anlamında olduğunu, dürüstlük, emirlere mutlak itaatin ifadesi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir mensubu olduklarının kabul belgesi olduğunu belirtti.

İçtikleri anda sadık kalarak Metehan'ın, Atilla'nın, Alparslan'ın, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in torunları olan askerlerin vatan ve millet uğurunda gerektiğinde Afrin'de olduğu gibi kahramanlık destanları yazmaya devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Çakmak, "Bu yeminle sizler, milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlere mutlak itaat edeceğinizi beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır ve elzemdir." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından jandarma marşı söylendi. Program, tören geçişiyle son buldu.

Törene, Vali Çeber ve Albay Çakmak'ın yanı sıra Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.