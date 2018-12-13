Uzay Macerası Hayal Olmaktan Çıktı"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla uzay macerasının hayal olmaktan çıktığını belirterek, "Türkiye Uzay Ajansı, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel hedeflerin uygulanması konusunda stratejik bir öneme sahip olacak." değerlendirmesi yaptı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi de olan Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Uzay Ajansı'nın resmen kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin gündemini yaklaşık 20 yıldır meşgul eden uzay macerasının bu düzenlemeyle hayal olmaktan çıktığını ve gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Milletvekili Tin, şunları ifade etti:

"AK Parti olarak hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz, yapılamaz denilenleri yapıyoruz. 20 yıldır heyecanla beklenen ve bir rüya olarak nitelendirilen Türkiye Uzay Ajansı artık yol almaya başladı. Türkiye'de bu önemli atılım hamlesiyle yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Uzay Ajansı, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel hedeflerin uygulanması konusunda stratejik bir öneme sahip olacak. Türkiye olarak her alanda olduğu gibi uzay sanayimizi de güçlendirmek zorundayız. Kurulan Uzay Ajansı, bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasitenin ve yeteneklerin artırılması bakımından son derece önemli. Ulusal ve uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi bakımından da bu kurum, alanında stratejik bir öneme sahip olacaktır."

Tin, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim imkanını sağlayacak tesis ve teknolojilerin üretim ve kullanımıyla önemli kararlara imza atacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Uzay Ajansı, ülke kalkınması, milli güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi gibi alanlarda önemli görevler üstlenecek. Doğal afetlerin erken tespitinin yapılması ve afetlerden kaynaklanan hasarın azaltılması gibi konularda da artık Türkiye istenilen noktaya ulaşmış olacak. Çok yönlü faaliyet yürütecek olan Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye, sadece karada değil, artık savunma sanayi gibi stratejik alanlarda da uzay teknolojisi ve hava unsurlarının bağımsız faaliyetleri konusunda da gücünü dünyaya gösterecek ve adından söz ettirecektir."