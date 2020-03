Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aradan sonra uzaktan eğitim süreci başlatıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aradan sonra uzaktan eğitim süreci başlatıldı. TRT EBA TV'de ilk dersi veren Bakan Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde dersler ebetteki okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 09.00'da ilk ders için TRT EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce velilere selendi. Bakan Selçuk, sürecin farklı bir deneyim olduğunu, ilk birkaç gün zorlanılsa da hep birlikte yönetileceğine inandığını söyledi. Kendisinin Milli Eğitim Bakanı olmaktan önce eğitimci, baba hatta büyükbaba olduğunu kaydeden Selçuk, "'Çocuk nasıl öğrenir, koşullar, imkanlar, nasıl olmalıdır' hepsi bilgimizde. Tecrübeli bilim insanlarını ile çalışıyoruz. Bu süreci yönetirken her türlü senaryoyu dikkate alıyor ve hepsi için çözümler üretiyoruz. Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Bunlar için çok büyük bir ekip inanılmaz bir gayretle sizler için çalışıyor. Lütfen müsterih olun ve bizlere güvenin" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ DERSLERİNDEN SOĞUMASIN'Bakan Selçuk, okulun, çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer olmadığını belirterek, "Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşları ile birlikte öğrenir ve dolayısıyla bizim uzaktan eğitimle çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemiz mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlilde her şey yapılacak. Diğer yandan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi bir okula çevirmenizi tabi ki beklemiyoruz. Gayemiz şu ki çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar. Yarın okullar açıldığında, büyük bir boşluk yaşamasınlar, bağlantılarımız sürsün" diye konuştu.'OKUMAYA TEŞVİK EDİN'Bakan Selçuk, ailelerin, bu süreçte çocukların derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve kendileri ile iletişim içinde kalması için en büyük destekçileri olacaklarını kaydederek, şöyle konuştu: "Çocuklarımız derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına mümkünse dikkat gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek, başka bir televizyonu açmak gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun lütfen. O dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının. Bunlar için zaten vakitleri var. Uzaktan eğitimde dersler ebetteki okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz. Araştırmalar gösteriyor ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda ve hayatta çok daha başarılı oluyorlar. O yüzden lütfen çocukları okumaya teşvik edin. Sizler de okuyarak onlara örnek olmaya gayret edin."'AİLE İÇİ İLETİŞİM İÇİN MÜTHİŞ FIRSAT'Koronavirüs süreci içinde olduklarını; ancak çocukların bu tatilin diğer tatillere benzemediğini fark ettiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Dolayısıyla elbette canları sıkılacak ve sizi zorlayacaklar. Bir eğitimci olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; can sıkıntısı bir yandan da çocuğun merakını, üretkenliğini, hayal gücü destekler. Onu kendi yapabileceklerine teşvik etmeye sevk eder. Çocuklarımızda sorumluluk duygusunun ve öz disiplini gelişmesi hayati bir önem taşıyor. Kitap okumanın dışında, ev işlerine yardım etme, yemek yapma, video hazırlama, sanat eseri ortaya koyma gibi çalışmalar, merak ettiklerini araştırmak sorumluluklarını geliştirecektir. Bununla birlikte evde kaldığımız bu günler, birlikte vakit geçirmeniz, oyun oynamanız, sohbet etmeniz, aile içi iletişiminizi yeniden gözden geçirmeniz için de müthiş bir fırsat."'LÜTFEN ÇOCUKLARINIZI DİNLEYİN'"Emin olun, bir ailenin çocuklar kurduğu sağlıklı iletişimin yerini hiçbir okul tutamaz" diyen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu süreçte çocuklarımızın mutlak suretle güvende olduklarını hissetmeye ihtiyaçları var. Lütfen virüs konusunu çocuklarda bir tramvaya dönüşmeyecek şekilde gündeminize alın. Unutmayın sürekli virüsten bahsetmek, televizyon görüntülerini izlemesine olanak sağlamak, bir panik duygusu ile süreci kontrol altında tutmaya çalışmak, çocuklarımızın ileriki yaşantısı için büyük sorunlara sebep verebilir. Sizler anne ve baba olarak sakin olun ve çocuğunuza, sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, virüsten korunma yollarını yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğunuzu belirtin. Bazen çocuklar kulaktan duyma bilgilerle büyük korkular geliştirebilirler. Lütfen çocuklarınız dinleyin, düşüncelerini yargılamayın ve duygularını ifade etmelerine olanak sağlayın. Her zamanki desteğinizle bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Sağlıklı günlerde okullarımızda görüşmek üzere."ÖĞRENCİLERE SESLENDİBakan Selçuk, daha sonra TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden de ilk ve ortaokul öğrencilerine seslenerek, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte kaygı duymasınlar. Rahat olun çocuklar. Sınavda sorulacak sorular sadece okulda gördüğünüz konulardan. Hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşamanıza izin vermeyiz. Siz derslerinize ve kitap okumaya odaklanın" dedi.TRT EBA TV Lise üzerinden ise lise öğrencilerine seslenen Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz" diye konuştu. 'UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada ise "Bilginin, bilimin, eğitimin, aklın, öğrenmenin kesintisi, arası olmaz. Biz ders zilini her türlü çalar, öğrencimizle her koşulda buluşuruz. Uzaktan eğitim başlıyor arkadaşlar, günümüz aydın olsun" dedi.

Kaynak: DHA