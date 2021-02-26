Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler

26.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:43
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler

TRABZON'da polisin 16 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

TRABZON'da polisin 16 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir miktar uyuşturucu kaşar peynirine enjekte ettiği belirlendi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kentte tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16 ekip ve 61 personelin görev aldığı operasyon kapsamındaki aramalarda; 142 Lyrıca hap, 275 gram Bonzai, 123 Ecstasy hap, 850 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve toplam 39 mermi, 174 gramlık kaşar peynir içerisine enjekte edilmiş uyuşturucu madde, 34 gram Hint kenevir tohumu, 250 gram sentetik kannabinoid, 1,30 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.


Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler
Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Alişan Sibel Can Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:08:23. #1.16#
title