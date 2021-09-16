Uyuşturucuyu hayvan gübresinin içerisine saklamışlar - Haberler
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Uyuşturucuyu hayvan gübresinin içerisine saklamışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uyuşturucuyu hayvan gübresinin içerisine saklamışlar

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hayvan gübresinin içerisine saklanmış kavanozların içinde 381 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hayvan gübresinin içerisine saklanmış kavanozların içinde 381 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gümüşova ilçesi Ardıçdibi köyünde ikamet eden A.Ç. ve S.Ç. isimli şahısların evinde uyuşturucu madde bulundurdukları yönünde elde edilen istihbarı duyum üzerine Düzce İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Madde Arama Köpek Unsurları ile birlikte harekete geçti. Şahısların ikametinde yapılan adli aramada evin bahçesinde hayvan gübresi içine gömülü vaziyette, kavanozlar içinde 381 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlanırken, şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

(Ali Yıldız-İHA)

Uyuşturucuyu hayvan gübresinin içerisine saklamışlar

Uyuşturucuyu hayvan gübresinin içerisine saklamışlar

Uyuşturucuyu hayvan gübresinin içerisine saklamışlar

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Haber: Uyuşturucuyu hayvan gübresinin içerisine saklamışlar - Haberler
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