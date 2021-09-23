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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da bir kişi, uyuşturucu madde ile yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi, uyuşturucu madde ile yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.U.Y.'yi 2,06 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında A.U.Y.'nin ikametinde yapılan aramada, 26 paket halinde satışa hazır vaziyette 2,62 gram metamfetamin maddesi, 25,32 gram esrar maddesi, 0,13 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve 13 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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