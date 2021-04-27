Uyuşturucu sanığı iki kişiye 18 yıl 9 ay hapis cezası
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Uyuşturucu sanığı iki kişiye 18 yıl 9 ay hapis cezası

Uyuşturucu sanığı iki kişiye 18 yıl 9 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanığa toplamda 18 yol 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanığa toplamda 18 yol 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar M.B. ve F. T. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları da hazır bulundu. Mahkemede kendilerini savunan sanıklar uyuşturucu kullanmadıklarını içici olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık F. T. 'ye 10 yıl hapis ve 16 bin TL para cezası verirken, tutuklu sanık M. B.' ye de 8 yıl 9 ay ve 20 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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