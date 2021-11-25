Uyuşturucu sanığı:  50 lira kazanacağım, derken hapis ve para cezası aldım

BOLU (DHA) - BOLU'da, bal tenekesinde uyuşturucularla yakalanan Nusret Baki, tutuklu yargılandığı davada, iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. Baki, aldığı cezayı öğrenince "50 lira kazanacağım derken 15 yıl hapis cezası ve 40 bin lira para cezası aldım. Çok pişmanım" dedi.

Geçen yıl Ekim ayında meydana gelen olayda, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Bolu sınırına girdiği belirlenen aracı, TEM yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' ile araçta yapılan aramada, bal tenekesinin içine gizlenen 2 kilo eroin ve 824 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki Nusret Baki, gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nusret Baki hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.