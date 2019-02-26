Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi" Miniklerin Ufkunu Açıyor

YETER ERDİNE - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince çocukların hayal güçlerinin canlı tutulması amacıyla kurulan ve içerisinde temel robotik atölyesinin de yer aldığı birçok bölüm bulunan Uygulamalı Çocuk Kütüphanelerinden iki yılda 161 bin 250 çocuk faydalandı.

İki yıl önce hayata geçirilen ve sayısı üçe ulaşan uygulamalı çocuk kütüphaneleri, bünyesindeki çeşitli etkinlikler ve uygulamalarla çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Tüm detayları çocuklara göre tasarlanan ve girişinde çocukları dans eden çeşitli figürlerin karşıladığı kütüphanede kullanılan tüm malzemeler, çocukların öğrenirken eğlenmelerini de sağlamak üzere tasarlandı.

Temel robotik atölyesi de bulunan kütüphanede, 0-12 yaş masal atölyesi dikkati çekiyor. Masal atölyesinde miniklere, masallar anlatılarak hayal dünyasına yolculuk etmeleri sağlanıyor.

Duvarlarında 71 dilde "kütüphane" yazan Uygulamalı Çocuk Kütüphanesinin tavanındaki uçan kitap figürleri de dikkati çekiyor. Alarmlı barkod sistemiyle çalışılan kütüphanede, sistem üzerinden takiple çocuk hangi kitapları okuyorsa devamında da o alana ağırlık verilmesi isteniyor.

Drama ve müzik atölyeleri de bulunan kütüphanede, görme engelliler için de sesli kitapla hizmet veriliyor.

Öğrencilerin okuduğu kitabın kapağını kendilerinin tasarladığı uygulama sınıfı atölyesi ve ahşap robotik atölyesi de kütüphanenin ilgi çekici bölümleri arasında yer alıyor.

Kütüphane içerisinde ayrıca çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla yapay çınar ağaçları da bulunuyor.

"Kitabı sevdirmeyi hedefliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanelerin ilkinin iki yıl önce hizmete başladığını söyledi.

Bu yıl iki tane kütüphane daha açtıklarını dile getiren Alpay, kütüphanede çocukların her türlü bilgiye uygulamalı olarak ulaşabileceğini ifade etti.

Alpay, kütüphanede yaklaşık 45 bin kitap bulunduğunu belirterek, 0-12 yaş grubuna hitap eden bütün kitapların kütüphanede yer aldığını kaydetti.

Kütüphanelerinin örneğinin bulunmadığını aktaran Alpay, şöyle devam etti:

"Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi'ni ilk defa biz kurduk. Şu anda diğer illerden bize gelip kütüphaneyi nasıl kurduğumuzu, nasıl işlettiğimizi öğrenmek istiyorlar. Kütüphaneyle çocuklarımızın sosyal ve kültürel becerisi yükselsin istiyoruz. Aslında kitap okutmayı hedeflemiyoruz, kitabı sevdirmeyi hedefliyoruz. Çocuk yalnızca kitap okuyup gitsin istemiyoruz. En önemlisi çocukların hayal güçlerini taze tutmak istiyoruz. Şu anda bütün çocuklarımız, ellerinde bir tablet bilgisayar, orada yaşıyorlar. Halbuki kitapların dünyası çok daha güzel, çok daha farklı. Biz istiyoruz ki kitapların içerisinde yaşasınlar. Tabii ki teknolojiden de faydalansınlar. Biz de zaten kütüphanemizde teknolojiden faydalanıyoruz. Görme engelli çocuklarımız için sesli kitap bölümü kuruyoruz. Az gören çocuklarımız için büyüteçli kitap bölümü yapıyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz ama kitap çok farklı bir şey. Çocuklarımız, bundan mahrum kalmasınlar istiyoruz."

Alpay, kütüphanelerden iki yılda 161 bin 250 çocuğun faydalandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA