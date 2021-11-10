Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi protokolü imzalandı

EVREN, ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde Haber leşme Genel Müdürlüğü ile Türksat AŞ arasında "Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Otomasyon Projesi"ne ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Ömer Fatih Sayan'ın liderliğinde yapılan törene Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Haber leşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve UDH Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanı Mehmet Ali Değer katıldı.

Sayan, törendeki konuşmasında, belirli bir seviyeye ulaşan Proje'nin kamuoyuna duyurulması ve çalışmalara bir an önce başlanması için ilgili taraflarla bir araya gelindiğini belirtti.

Son 19 yılda akıllı ulaşım sistemleri alanında yaşanan dönüşüme dikkati çeken Sayan, söz konusu alanda yürütülen çalışmaların bundan sonra Haber leşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam edeceğini, Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun şekilde strateji belgesinin ve eylem planının hazır olduğunu ifade etti.

Sayan, AUS konusunda sistem mimarisinin ve stan???????dartların belirlenmesinin önemine de değinerek, yerli ve milli haber leşme sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili firmalara Ar-Ge projeleri için kaynak sağlandığını bildirdi.

2023 vizyonunun önemine de işaret eden Sayan, taraflardan, 24 ay olarak öngörülen proje takviminin hızlandırılarak daha kısa bir sürede tamamlanmasını istedi.

"Uydu teknolojileri birçok alana destek sağlıyor"

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da Proje'yle yerli ve milli uydu haber leşme teknolojilerinin geliştirilmesi, AUS alanında kullanımının yaygınlaştırılması, Türkiye'nin gelişmekte olan uydu haber leşme sistemleri kapasitesinin AUS alanında da etkin hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Ertok, uydu teknolojilerinin eğitimden sağlığa, su kaynaklarının yönetiminden tarıma, savunmadan AUS'a kadar birçok alana destek sağladığını kaydetti.

Haber leşme Genel Müdürü Gökhan Evren de Türkiye'deki ve dünyadaki AUS'ların mimari yapılarının mevcut durumunun detaylı şekilde analiz edilerek, ihtiyaç duyulan AUS uygulamalarının ve bunlara dair ayrıntılı yol haritasının belirlenmesinin amaçlandığını belirtti.