UTİB, Kuzey Amerika’ya tekstil ihracatını artıracak

30.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:34

Türk tekstilinin dünya pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 24-29 Kasım tarihleri arasında Kuzey Amerika'nın önemli ekonomilerinden biri olan Meksika'ya tekstil sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.