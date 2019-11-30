UTİB, Kuzey Amerika’ya tekstil ihracatını artıracak
Türk tekstilinin dünya pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 24-29 Kasım tarihleri arasında Kuzey Amerika'nın önemli ekonomilerinden biri olan Meksika'ya tekstil sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.
30.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:34
Türk tekstilinin dünya pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 24-29 Kasım tarihleri arasında Kuzey Amerika'nın önemli ekonomilerinden biri olan Meksika'ya tekstil sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.
Kaynak: Dunya.com