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UTİB, Kuzey Amerika’ya tekstil ihracatını artıracak

Türk tekstilinin dünya pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 24-29 Kasım tarihleri arasında Kuzey Amerika'nın önemli ekonomilerinden biri olan Meksika'ya tekstil sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.

30.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:34
UTİB, Kuzey Amerika’ya tekstil ihracatını artıracak

Türk tekstilinin dünya pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 24-29 Kasım tarihleri arasında 'nın önemli ekonomilerinden biri olan 'ya tekstil sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

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