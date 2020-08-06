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UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin Açıklaması

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı ve geçtiğimiz aya göre önemli bir artış gösteren ihracat rakamlarını değerlendirdi.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin Açıklaması
06.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:58

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı ve geçtiğimiz aya göre önemli bir artış gösteren ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Engin, dünyayı saran pandemi krizi döneminde devletin destekleri ve sanayicilerin dirayetli duruşları sayesinde Türkiye'nin bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağına olan inancını dile getirdi. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılı döneme rağmen pandemi sonrası yeni serbestide Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracat rakamlarındaki artışın sevindirici olduğunu belirten Başkan Engin, açıklanan rakamların herkesin arzuladığı yükseliş trendinin göstergesi olduğunu belirtti.

Engin, temmuz ayı ihracatının geçtiğimiz haziran ayına göre yüzde 11,5'lik artışla 15 milyar 12 milyon dolara yükseldiğini hatırlattı. Bursa'mızın ve ülkemizin ana üretim, ihracat kalemlerinden olan tekstilde bir önceki aya göre yüzde 18,5 ve hazır giyimdeki yüzde 33,5'lik artışı ülke ekonomisinde her dönem mihenk taşı konumunda olan sektör temsilcilerinin yaşanan zorlu döneme rağmen fedakar ve gayretli çalışmalarına bağlayarak yükseliş ivmesinin devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Pınar Taşdelen Engin, aynı zamanda haziran ayındaki 82,6'da temmuzda 84,5'e ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranı ile de 2020 yılın bu anlamdaki en iyi oranlarına da ulaşıldığına vurgu yaptı. Yılın ikinci çeyreğindeki AB ekonomisinde yaşanan yüzde 11,9'luk ve ABD ekonomisinde yaşanan yüzde 32,9'luk küçülme göz önüne alındığında Türkiye'nin ihracat değerinin önemli ve anlamlı olduğunu vurguladığını belirten Engin, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecindeki olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin gücünü bir kez daha gösteren ihracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, ellerinden gelen katkıyı koymaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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