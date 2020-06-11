Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar
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Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar

Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar
11.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:46

Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda 2 kişiyi şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptı. Şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.B. (23) ve O.B. (24), ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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