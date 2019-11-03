Uşakspor: 0-0
STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Cihan Ataş, Salim Şanlıer, Sefa ÖzcanBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Serdar (Dk.88 İzzet), Cengizhan, Fırat ( Dk.62 Selim), Hebat, Murathan, Kadir TaşoğluUŞAKSPOR: Ersin- Oğuzhan, Özer (Dk.
03.11.2019 14:53
STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Cihan Ataş, Salim Şanlıer, Sefa ÖzcanBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Serdar (Dk.88 İzzet), Cengizhan, Fırat ( Dk.62 Selim), Hebat, Murathan, Kadir TaşoğluUŞAKSPOR: Ersin- Oğuzhan, Özer (Dk. 68 Tuğrul), Kadir Ari, Ömer, Seçkin, Mehmet, Abdullah, Alpay, Berat, Erdi (Dk.68 Emre)KIRMIZI KART: Dk.80 Kadir BekmezciSARI KARTLAR: Cahit Gürgöze (yönetici), (Elazığspor), Mehmet, Tuğrul (Uşakspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grub'un 11'inci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında Uşakspor ile golsüz berabere kaldı.22'nci dakikada sağ kanattan yapılan ortaya kafayı Fırat vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.64'üncü dakikada Kadir Taşoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ersin, kornere çeldi.77'nci dakikada Seçkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Alpay kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.88'inci dakikada Mehmet'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet son anda kurtardı.Karşılaşmada 0-0 berabere tamamlandı.
- Elazığ
Kaynak: DHA