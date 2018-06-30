Uruguay, Portekiz'i 2-1 Yenerek Çeyrek Finalde Fransa'nın Rakibi Oldu

Soçi Fisht Olimpik Stadyumunda oynanan mücadelede ilk gol 7. dakikada geldi.

Suarez'in ortasında Cavani topu kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. (1-0)

İlk yarıda başka gol çıkmazken maça eşitlik getiren gol 55'de Pepe'nin kafa vuruşuyla geldi. (1-1)

PORTEKİZ'İN GOLÜ PEPE'DEN GELDİ

Turnuvanın gözdesi Muslera böylece Rusya'da ilk golünü Pepe'den yedi.

Uruguay'ı tekrar öne geçiren gol yıldız golcü Cavani'den geldi. (2-1)

Portekiz'de oyuna Quaresma, Fernandes ve Andrea Silva dahil olurken Uruguay'da sakatlanan Cavani'nin yerine Stuani oyuna girdi.

İlerleyen dakikalarda Portekiz eşitlik için aradığı golü bulamadı ve böylece turnuvaya veda etti. Uruguay ise çeyrek finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu.