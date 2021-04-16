Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
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Urla'nın yerel markası 'Koca nine'

Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesinin kırsal Barbaros Mahallesi sakinleri, kurdukları kooperatif bünyesinde ürettiklerini kazanca dönüştürmeye başladı.

İZMİR'in Urla ilçesinin kırsal Barbaros Mahallesi sakinleri, kurdukları kooperatif bünyesinde ürettiklerini kazanca dönüştürmeye başladı. Yaş almış kadınlar için kullandıkları 'Koca nine' lakabını ürünlerinin markası yapan mahalleli, gıdadan el işine kadar pek çok ürün üretiyor.

Urla'nın kırsal Barbaros Mahallesi sakinleri, kurdukları tarımsal ve kalkınma kooperatifi çatısı altında ürettikleri ürünleri 'Koca Nine' markası adı altında vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Kooperatif bünyesinde Barbaros bebeği, boru (geleneksek kadın başlığı), Çeşme kavun sirkesi, el örgüsü dantel runner (örtü), el örgüsü tutacaklar, nihale, el yapımı bez bebek, fular, kırkyama yastık kılıfı, örgü çanta, örgü file, saksı, karakılçık buğday unu, karakılçık bulguru, karakılçık buğday unundan erişte, soğuk sıkım zeytinyağı, yerli susamdan tahin, yerli susamdan tahin helvası, yerli susuz domates salçası üretilmeye başlandı.

Barbaros Köyü Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tolga Ersan, "Yaklaşık 4 aylık bir kooperatifiz. Çok heyecanlıyız. Gıdadan el işine kadar ürettiğimiz ürünleri vatandaşlarla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Ürünlerimizi, açtığımız internet sitesinden ve köyümüze açacağımız satış ofisimizden satmayı planlıyoruz. Amacımız; köylümüzün kazanmasını sağlamak. Köyümüzden yapılan göçü engellemek ve atıl durumdaki tarım arazilerimizi tekrar ekonomimize kazandırmak" dedi.Kooperatif ortaklarından Aşkın Yaka ise hedeflerinin şehirde yaşayan kişilere sağlıklı gıdayı ulaştırmak olduğunu ifade ederek, "İyi üreten bir aile olduğumuzu biliyor, bunu da bütün ülkeye anlatmayı hedefliyoruz. İyiyi, kaliteliyi ve özgün tatları üretmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.Köylülerden İlkay Özsoy (64) da, "Köyde yetiştirdiğimiz bulgurumuzu, tarhanamızı vatandaşlarla buluşturacağımız için çok mutluyuz. Kooperatifin köyümüze de çok faydası olacak. Ürünlerimiz değerlenecek" ifadelerini kullandı. Kendilerine ek gelir sağlanacağını ifade eden Sevgi Ersan (47) ise, "Hem vaktimizi geçiriyoruz hem de ek kazancımızı sağlıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Sabahat Türköz (53), "Ürünlerimizi yetiştirmek için tarlalarımızı da işleyeceğiz, süreceğiz. Böylelikle, tarlalarımızda işlenmiş olacak. Ürünlerimizi pazarlamak da daha kolay olacak. Aracı olmadan, sattığımız ürünlerin kazancı da bizlere, köyümüze kalacak. Mutluyuz" diye konuştu.


Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'
Urla'nın yerel markası 'Koca nine'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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