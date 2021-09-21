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Urla'daki kadın kooperatifi ilk ihracatını yaptı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Ekonomi
Urla'daki kadın kooperatifi ilk ihracatını yaptı

TEZCAN EKİZLER/GÖKSEL KAYSERİ - İzmir'in Urla ilçesinde 2014'te kurulan 172 ortaklı Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilk ihracatını Avusturya'ya 300 kavanoz konserve sakız enginarı göndererek gerçekleştirdi.

TEZCAN EKİZLER/GÖKSEL KAYSERİ - İzmir'in Urla ilçesinde 2014'te kurulan 172 ortaklı Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilk ihracatını Avusturya'ya 300 kavanoz konserve sakız enginarı göndererek gerçekleştirdi.

Kadının istihdamının geliştirilmesi amacıyla kurulan kooperatif, başta enginar olmak üzere yöreye ait lezzetlerin tanınması konusunda da çalışmalar yapıyor.

Kooperatifin ürünleri, "Urla Karya" markasıyla, ilçedeki satış noktalarının yanı sıra internet ortamında da satışa sunuluyor.

Ürünlerinin daha da değerlenmesi için pazarlama çalışmalarını sürdüren kooperatif yönetimi, Avusturya merkezli firmayla satış anlaşması imzaladı. Kooperatif ilk parti olarak 300 kavanoz sakız enginarını bu ülkeye ihraç etti.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar, AA muhabirine, 7 yıl önce ihracat hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sakız enginarını Türkiye'ye tanıtmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Uyar, şunları kaydetti:

"Avusturya'ya yaptığımız ilk ihracatla birlikte artık enginarımızı Avrupa'ya da tattırdık. İlk parti ürünlerimiz oradan tüm Avrupa'ya dağıtılacak. En kısa sürede enginarımız Dubai'ye de gidecek. Diğer ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor. Türk kadını olarak hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Kadınların üretimin her aşamasında olması gerektiğine inanıyoruz."

Kooperatif üyesi Yıldız Bengi Ulusoy Keşan kadın kooperatifi olarak büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

İhracat öncesi süreci unutamadığını anlatan Keşan, "Teslimat aşamasında ben de vardım. Çok heyecanlandım, enginar konservelerimiz gidiyor diye çok sevinmiştik. Hayallerimizi gerçekleştirmek büyük bir mutluluktu. Umarım arkadaşlarımızla daha büyük mutluluklar yaşarız." diye konuştu.

Tülay Gülbay ise kooperatife 4 yıl önce üye olduğunu ve hayatının değiştiğini kaydederek, "Burada kendimi aşırı derecede işe yarar hissediyorum. Bambaşka bir duygu. Her kadın böyle işlerde bulunmalı. Kendimi daha özgür hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kooperatifte görev yapan yüksek gıda mühendisi Eda Yıldız Kılınç da Urlalı kadınların imalathanede büyük bir titizlikle çalıştığını vurguladı.

Kılınç, "Geleneksel yöntemleri kullanıyorlar. Bu sayede tebliğlere bağlı olarak etiketleme, barkotlama sistemimiz var. İşletme onay kodumuz var. Analiz sertifikamızı aldık. Bunları yerine getirince ihracat yapmaya hak kazandık." diye konuştu.

AA / Tezcan Ekizler - Ekonomi Haberleri
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