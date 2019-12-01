Urla Açık Oto Pazarı açıldı

01.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:29

İzmir-Çeşme kara yolu Özbek Kavşağı'nda "Urla Açık Oto Pazarı" kuruldu.

Sabah erken saatlerde dolmaya başlayan oto pazarında Urla ve çevre ilçelerinden otomobillerini satmak ve yeni otomobil satın almak isteyenler buluştu.

Urla Oto Açık Pazarı'nı İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Esnaf Odası (İZOTO) Başkanı Zafer Dursun da ziyaret etti.

İzlenimlerini aktaran İZOTO Başkanı Zafer Dursun, "Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, Urla Belediyesi ve İzmir Valiliğinin önayak olduğu oto pazarının ilk günü. Allah nasip ederse haftaya güzel bir açılışla da bunu taçlandıracaklar. Yarımada'nın böyle bir faaliyete ihtiyacı vardı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Urla ve halkımız için inşallah çok iyi olacak. Buradaki ticareti de arttıracağına eminim" ifadelerini kullandı.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan bölgenin ihtiyacı olan bir pazarın kurulduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA