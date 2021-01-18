Ürgüp'te seyir halindeki araç yandı
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Ürgüp'te seyir halindeki araç yandı

18.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:41
Ürgüp'te seyir halindeki araç yandı

Ürgüp ilçesinde seyir halindeki araçta aniden başlayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Ürgüp ilçesinde seyir halindeki araçta aniden başlayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Evka Mahallesi'nde seyir halindeki 50 ABP 964 plakalı aracın motor kısmından duman geldiğini fark eden ismi öğrenilemeyen sürücü, aracını yol kenarına park ederek durumu Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir anda yükselen alevler kısa sürede aracı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken ticari araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin

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