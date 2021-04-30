Üreticiye fındık kozalak akarıyla mücadele uyarısı
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Üreticiye fındık kozalak akarıyla mücadele uyarısı

Üreticiye fındık kozalak akarıyla mücadele uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık bahçelerinde zararlı olan fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele zamanı geldiğini hatırlatarak, yapılması gereken mücadeleyle ilgili bilgi verdi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık bahçelerinde zararlı olan fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele zamanı geldiğini hatırlatarak, yapılması gereken mücadeleyle ilgili bilgi verdi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Özel bir fındık zararlısı olan Fındık Kozalak Akarı gözle görülemeyecek kadar küçük bir akardır. Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak bulunmaktadır ve bütün fındık çeşitleri üzerinde beslenmektedirler. Tombul fındık gibi hassas çeşitlerde yüzde 70'e varan zararlara neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı en iyi mücadele şekli mekanik mücadele kozalakların toplanıp bahçeye bırakılması şeklinde yapılan mücadele yöntemidir. Fındık Kozalak Akarı, fındık kurdu kadar zararlı olmasına rağmen, bir sonraki yılın ürününde kayba neden olduğu için bu zarar üretici tarafından fark edilmemekte ve mücadelesine gereken önem verilmemektedir. Oysa her bir kozalak kaybedilmiş bir çotanak olabileceği gibi sebep olduğu uç kurusu da ayrı bir kayıptır. En uygun kimyasal mücadele zamanı kozalakların açılıp içinden çıkan zararlının yeni tomurcuklara girmeye başladığı, uç sürgünlerin 4-4,5 yapraklı olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde fındık kozalak akarı zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapan üreticilerimizin fındıkta külleme hastalığına, hastalığın görülmediği yerlerde ayrıca koruyucu mücadele yapmasına gerek yoktur. Kullanılacak bitki koruma ürünleri İl Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş olan bitki koruma ürünleri satış bayisinden alınarak 'bitki koruma ürünleri uygulama belgesi'ne sahip kişiler tarafından uygulanmalıdır" denildi. - GİRESUN

Üreticiye fındık kozalak akarıyla mücadele uyarısı
Üreticiye fındık kozalak akarıyla mücadele uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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