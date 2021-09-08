ÜRETİCİ, TMO'NUN KURU ÜZÜM FİYATINI BEĞENMEDİ
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ÜRETİCİ, TMO'NUN KURU ÜZÜM FİYATINI BEĞENMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da bir araya gelen ziraat odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatını beğenmedi.

MANİSA'da bir araya gelen ziraat odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatını beğenmedi. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Bu fiyat yanlışından Cumhurbaşkanımızın da ilgilenmesiyle dönüleceğini umuyoruz. Ziraat odaları olarak bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

TMO, bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara için 14 TL, 9 numara için 13 TL, 8 numara için 12.50 TL, 7 numara için 12 TL fiyat belirledi. Açıklanan fiyatlar üzüm üreticisinde hayal kırıklığı yaratırken, bu yıl kuru üzüm fiyatını en az 16 TL bekleyen ziraat odaları üyeleri, fiyatları beğenmediklerini kaydetti. Şehzadeler Ziraat Odası'nda toplanan ilçe ziraat odaları başkanları, ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, "TMO'nun 9 numara kuru üzüm fiyatını 13 TL açıklamasından sonra bölgemizde 12.50 TL işlem gören 9 numara üzüm 12 TL'ye düşmüştür. Geçen yıl 12.50 TL olan kuru üzümün hangi kıstasa dayanarak yüzde 4 artırarak 13 TL'ye layık görülmesine bir anlam veremedik" dedi. Açıklamasını sürdüren Şenol, "Bu fiyat yanlışından Cumhurbaşkanımızın da ilgilenmesiyle dönüleceğini umuyoruz. Ziraat Odaları olarak bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fiyatı 16 TL beklediklerine de değinen Şenol, "Eğer hiç fiyat açıklanmasaydı, üzüm 14 liraya zaten çıkardı. Çünkü bizim rekoltemiz geçmiş yıllara göre yüzde 30 eksik. Daha önce 350 bin ton üzüm aldığımız Manisa bölgesinde, bu yıl 220 civarında üzüm bekliyoruz. Üzüm azalıyor ama fiyat düşüyor, biz bunu anlayamıyoruz. Her türlü mahsulü ithal ederiz ama üzümü ithal edemeyiz. Bu üzümün yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Fiyatların düşük olması hem ülkenin dolar bazında getirisini azaltacak hem de çiftçiye yansıyacak. Biz bu fiyatın düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİ, TMO'NUN KURU ÜZÜM FİYATINI BEĞENMEDİ
ÜRETİCİ, TMO'NUN KURU ÜZÜM FİYATINI BEĞENMEDİ
ÜRETİCİ, TMO'NUN KURU ÜZÜM FİYATINI BEĞENMEDİ
ÜRETİCİ, TMO'NUN KURU ÜZÜM FİYATINI BEĞENMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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