Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor

Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve salgının yol açtığı ekonomik sorunlarla zor günler geçiren esnaf, çalışma saatlerindeki kısıtlama nedeniyle ramazanı buruk yaşıyor.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve salgının yol açtığı ekonomik sorunlarla zor günler geçiren esnaf, çalışma saatlerindeki kısıtlama nedeniyle ramazanı buruk yaşıyor.

Vaka ve vefat sayısının son aylarda artış gösterdiği Ürdün'de mart ayının başından bu yana devam eden kısıtlamalar ticareti ve sosyal hayatı olumsuz etkiliyor.

Önlemler kapsamında ticari kuruluşlar en geç saat 18.00'de kapanırken, akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu durum ramazan ayında daha çok akşam saatlerinde iş yapan esnafı zorluyor.

Piyasalar sıkıntı içinde

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinin Ticaret Odası Başkanı Muhammed el-Şuha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Perakende sektörü zaten bir yıldır sıkıntı içindeydi, akşam saat 18.00'de dükkanların kapatılma kararı bu sıkıntıyı artırdı." dedi.

Şuha, hükümetten salgın önlemleri eşliğinde dükkanların daha uzun süre açık kalmasını istediklerini ancak hala cevap alamadıklarını söyledi.

Toptan ticaret yapan Eymen el-Gazzavi de ramazanda akşam saatlerinde kapanmanın işlerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Gıda marketlerinin akşam saatlerinde sipariş verdiğine dikkati çeken Gazzavi, "Saat 16.00'dan 18.00'e kadar sipariş alabiliyoruz, geri kalan saatlerde çalışmıyoruz." diye konuştu.

"Hükümetten destek bekliyoruz"

Çocuk kıyafetleri satan Emin el-Nasır ise 40 yıldır ticaret yaptığını, ancak iki yıldır çektiği sıkıntıyı daha önce yaşamadığını vurguladı.

Nasır, "Bizim sektör çökme noktasına geldi. Hükümetten destek bekliyoruz. Hala elektriğimizi ve vergimizi veriyoruz, büyük masrafımız oluyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetten çalışma saatlerini iftar sonrası iki ya da üç saat kadar uzatmasını beklediklerini dile getiren Nasır, "Çalışanlar saat 14.00'den sonra gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için iş yerlerinden çıkmak zorunda kalıyor." dedi.

Amman Ticaret Odasından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise özel sektörün devlet desteğinden mahrum kalması nedeniyle birçok iş yerinin tamamen kapanmak zorunda kaldığını aktardı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Ürdün'de bugüne kadar 8 bin 955 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 715 bin 703 vaka tespit edildi, 694 bin 427 kişi ise hastalığı atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Gomes Ozan Tufan Salih Uçan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:30:31. #1.15#

title