Ürdün, 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun
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Ürdün, 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

05.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:46
Ürdün, 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

Ürdün, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Ürdün, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 41. KİK Zirvesi'nin ardından imzalanan Ula Bildirisi'nin, sorunun çözülmesi için büyük bir başarı olduğunu ve Körfez krizini sona erdirip ilişkileri normal seyrine döndürdüğünü belirtti.

Safedi, Körfez ve Arap ülkelerinin dayanışma ile istikrarı güçlendirme arzusundan ve Kuveyt'in bu bağlamda gösterdiği çabalardan da övgüyle söz etti.

41. KİK Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde yapılmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıklamıştı.

Bin Ferhan, "Ula Bildirisi, güçlü ilişkileri teyit etti, bunların yeniden tahkim edilmesi ve komşuluk ilişkilerine saygı çağrısı yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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