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UPS Türkiye kadın ve genç odaklı “e-ihracat” eğitimine başladı

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları e-ihracatın öğretildiği "Export Akademide" ilk iki eğitimi tamamladıklarını ve katılımcıların yüzde 10'unun ilk 1 ay içinde ihracat yapmayı başardığını söyledi.

02.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:39
UPS Türkiye kadın ve genç odaklı “e-ihracat” eğitimine başladı

UPS Genel Müdürü , Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları e-ihracatın öğretildiği "Export Akademide" ilk iki eğitimi tamamladıklarını ve katılımcıların yüzde 10'unun ilk 1 ay içinde ihracat yapmayı başardığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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