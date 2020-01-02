UPS Türkiye kadın ve genç odaklı “e-ihracat” eğitimine başladı
UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları e-ihracatın öğretildiği "Export Akademide" ilk iki eğitimi tamamladıklarını ve katılımcıların yüzde 10'unun ilk 1 ay içinde ihracat yapmayı başardığını söyledi.
02.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:39
UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları e-ihracatın öğretildiği "Export Akademide" ilk iki eğitimi tamamladıklarını ve katılımcıların yüzde 10'unun ilk 1 ay içinde ihracat yapmayı başardığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com