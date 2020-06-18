Ünye'de köylü pazarı için dernekleşme çalışması Ünye ilçesinde "köylü pazarı" olarak bilinen doğal ürünler pazarının modernize edilmesi amacıyla dernekleşme kararı alındı.

Ünye ilçesinde "köylü pazarı" olarak bilinen doğal ürünler pazarının modernize edilmesi amacıyla dernekleşme kararı alındı.

Ünye Kent Konseyi ve Ünye Ziraat Odasınca, odanın toplantı salonunda düzenlenen programda, köy pazarında satış yapan üreticiler bir araya geldi.

Kent Konseyi Başkanı Sevindik Diktepe Demir, burada yaptığı konuşmada, bu pazardaki şartların iyileştirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Pazarcıların emeğinin karşılığında ürününü satıp karşılığını almaları için mücadele içinde olduklarını belirten Demir, bu mücadelelerden birinin de dernekleşme olduğunu kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ise pandemi sürecinde üretimin daha fazla önem kazandığını dile getirdi.

Köylü pazarına giriş ve çıkışların belirlenmesi, daha hijyenik ortamın sağlanması ve gelen üreticinin kayıt altına alınması gerektiğini aktaran Sarıkahraman, "Köylü pazarı olarak tabir edilen doğal ürün pazarı ile ilgili düşüncelerimiz var. Kent Konseyi'nde 6 aydır çalıştık. Ünye'de doğal ürün pazarımızın daha hijyenik koşullarda, daha güzel ortamlarda hizmet vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü köylü pazarı güzel ama yeterli değil. Hijyeni ve güzelleşmesiyle ilgili bir proje yaptık." dedi.

Sarıkahraman, "Hal malı, köylü pazarına girmemeli. Bunun için köylü pazarında bulunan çiftçilerimizin dernekleşmesini istiyoruz. Bugün bunun için bir araya geldik. Konuyu Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ile paylaştığımızda kendisi de bizimle aynı duyguları paylaştı ve 'köylü pazarı üreticilerimizi artık rahat ettirelim' dedi." ifadelerini kullandı.

Osman Sarıkahraman, toplantıda köylü pazarının dernekleşmesi kararı alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA