Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'dan tüyler ürperten paylaşım: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir

Uzun yıllar A Spor'da ve Haber Global'de çalışan, ardından dijital mecraya geçen ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu tehdit mesajları alıyor. Haber Global'deki program çıkışı bir grup taraftarın saldırısına uğrayan Karakullukçu, sosyal medya hesabından amcası üstünden gönderilen mesajı paylaştı.

"SORUMLULAR BELLİDİR"

Karakullukçu yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık yarım saat önce öz amcam bir taraftar grubu tarafından tehdit edildi ve kendisine 'Her yerde arandığım ve dikkatli olmam gerektiği" mesajını bana iletmesi istendi. Savcılığa başvuruda bulunduk ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir, bunu siz de bilin" ifadelerini kullandı.

KİMLERİ KASTETTİ?

Galatasaray taraftarı olan Uğur Karakullukçu'nun, uzun süredir UltrAslan grubundan bazı isimlerle yorumları yüzünden tartışma yaşadığı konuşuluyor. Son yaptığı paylaşımda da, "Efsanesi Fatih Terim'i harcayanlar şimdi Torrent'i devirmek istiyor. Bu yüzden hocanın arkasında durun" ifadelerini kullanmıştı.