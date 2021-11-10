Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti!

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin önemli kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonların spora ve sporculara büyük zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada temsil etmeden, para karşılığı hiçbir geçerliliği olmayan unvanların verildiğini ifade eden Şahin, " Eminönü'nde kemer yaptırıp unvan maçı yapıyorlar. Oto galericilik yapan adam bile çıkıp dövüşe katılabiliyor. Hiçbir lisansı yok, profesyonel maçı yok. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi" dedi.

Türkiye'nin önde gelen kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonlara tepki gösterdi. Şahin, "Profesyonel dünya şampiyonlarından oluşan 7 cesur yürek, 7 gerçek şampiyonumuz var. Profesyonel organizatörler olarak Türkiye'de en iyi organizasyonları yapıyoruz ama son zamanlarda önüne gelen para verip dövüşler düzenleyerek, sahte şampiyonluklar ilan ediyor. Bu da gerçek şampiyonların morali bozuluyor. Eminönü'nde kemer yaptırıp unvan maçı yapıyorlar. Oto galericilik yapan adam bile çıkıp dövüşe katılabiliyor. Hiçbir lisansı yok, profesyonel maçı yok. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi" diye konuştu.

"DENETİMLERİN ARTMASINI İSTİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Kick Boks Federasyonu ve diğer dövüş sporları federasyonlarından bu konuda destek istediklerini belirten Kürşat Şahin, "Denetimlerin artmasını ve yapılan organizasyonlara katılanların incelenmesini istiyoruz. İnsanlar Avrupa'da, dünyada Türkiye'yi temsil etmeden dünya şampiyonu oluyor. Kendi dünyalarının hayali şampiyonları oluyorlar. Para verip dövüşenler artık ayıklanmalı. Emek hırsızlarına isyan ediyoruz. Bir TV maçına çıkıp kendisini dünya şampiyonu ilan edenler var. Amacımız bu insanları durdurmak, gerçek sporcu ve gerçek şampiyonların haklarını korumak. Türkiye'de başta kick boks olmak üzere dövüş sporları ciddi bir izleyici kitlesine sahip, dünyada da saygınlığı olan bir yerde. Bu tür karşılığı olmayan denetimsiz organizasyonlar bu spora ve bu spora gönül verenlere büyük zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Şahin ayrıca kadınların sesini duyurabilmek adına dünya çapında bir organizasyonla "Ringin Sultanları" projesini de yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade etti. Seçmelerle belirlenecek 8 kadın sporcu, yabancı ülkelerden gelecek rakiplerle dünya şampiyonluk maçlarına çıkacak.

(İHA)

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