Ünlü işadamından Katar değerlendirmesi

İşadamı Osman Nuri Bakırcı, "Katar, Türk iş insanları için son derece önemli hale geldi. Sadece ekonomik açıdan değil siyasi ve kültürel açıdan da Türkiye ile Katar'ın yakınlaşması iyi değerlendirilmeli" dedi.

Katar Yatırım Otoritesi (QIA) aracılığı ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'una ortak olan Katar, sahip olduğu ekonomik dinamizm ile öne çıkmayı sürdürüyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve ABD'de birçok önemli yatırımı bulunan Katar, Türkiye'deki işadamlarının da yakından takip ettiği bir ülke konumunda. Türkiye'nin hemen her noktasında yaptığı projeler ve yatırımlar ile dikkat çeken işadamı Osman Nuri Bakırcı da Katar'ın, Türk yatırımcılar için önemine dikkat çekti. Türkiye-Katar ilişkilerinin stratejik önemine değinen Bakırcı, Türk iş insanlarını Katar'ın yatırım fırsatlarını mercek altına almaya davet etti.

Türkiye'nin birçok ilinde üretimini yaptığı 10 bine yakın konut ile adından söz ettiren Osmanlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Bakırcı, Katar'daki ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Katar'ın aynı zamanda dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olduğunu hatırlatan işadamı Osman Nuri Bakırcı, "Katar, Türk iş insanları için son derece önemli hale geldi. Sadece ekonomik açıdan değil siyasi ve kültürel açıdan da Türkiye ile Katar'ın yakınlaşması iyi değerlendirilmeli" dedi.

Kendisi de şirket birçok ilde 39 okul yapıp ilgili valiliklere devderen Bakırcı, Katar'daki eğitim yatırımlarına da dikkat çekti.

İLİŞKİLER ÜST SEVİYEDE

Katar-Türkiye ilişkilerinin, ekonomik, sosyal, askeri ve siyasal alanda oldukça güçlü bir seviyede olduğuna işaret eden Bakırcı, "Tüm dünya oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Küresel salgın, dünya ekonomilerini oldukça hırpalayacak ve kimi firmalarda da ağır yaralara bırakacak gibi. Ancak bu süreçte, sahip olduğu yer altı enerji kaynaklarını iyi değerlendiren Katar büyük bir canlılığa sahip. Türkiye ile Katar arasında, en üst seviyede sağlanan güçlü iş birliğinin de iş dünyası için önemli fırsatlar ortaya koyduğunu görüyorum" diye konuştu.

ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANACAK

İşadamlarının dünyanın her tarafında ikili ilişkilerin artmasına vesile olduğuna işaret eden Bakırcı, Katarlı iş insanlarının da Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaları için çalışma yürütmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakırcı, önümüzdeki yakın dönemde bir dizi gelişmenin olabileceğinin de altını çizdi.

DIŞ TİCARET TÜRKİYE LEHİNE

Katar ile Türkiye arasındaki ticari ilişki hakkında bilgi veren Bakırcı, "Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret rakamları 1,5 milyar doyar seviyesinde. Türkiye geçen yıl Katar'a 1 milyar 162 milyon dolarlık ihracat yaptı. Anılan yıl bu ülkeden de 264 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İki ülke arasındaki dış ticaret 2015 yılında ise 783 milyon dolar olarak kayda geçti. Yine, Katar'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise her geçen yıl artıyor. 2015'te, 35 bin 832 kişi Türkiye'ye gelirken bu sayı 2019'da 108 bin 496 kişi oldu" şeklinde konuştu.

Bakırcı sözlerini şöyle tamamladı: "Katar'dan, 40'ı aşkın ülkede 400 milyardan fazla bir yatırımı söz konusu. İstanbul Borsası'nın da yüzde 10 hissesini alan QIA, Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü'ne göre dünyanın en büyük 11'inci ulusal varlık fonu konumunda. 2 milyon 832 bin nüfusu bulunan Katar'da kişi başına düşen gelir 97 bin dolar. Katar, Avrupa'nın birçok ülkesindeki onlarca firmanın ya hissedarı ya doğrudan sahibi konumunda".

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı