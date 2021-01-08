Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi
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Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi

08.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:15

Emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan, Trump destekçilerinin ABD'de Kongre binasını basması sırasında çıkan olaylara Teksas'tan özel jetiyle katıldı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan Ryan'ın, "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullanması tepki çekti.

ABD'de başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre'yi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor.

MİLYON DOLARLIK JETLE GİTMİŞ

5 kişinin hayatını kaybettiği olaylar, saatler sonra bastırılabildi. Baskının ertesi günü ise yeni bir skandal patladı. Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan'ın, arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jeti ile başkent Washington'daki gösterilere katıldığı ortaya çıktı.

Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi

"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

Özel jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna Ryan sosyal medya hesabından, "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı. Ryan'a binlerce Amerikalı tepki gösterdi.

Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi

"BU, SAVAŞA GİDEN BİR BAŞLANGIÇ"

Ryan, Kongre binasına yürüyüşü sosyal medyadan canlı yayınlayarak, "Bütün bu işçi sınıfı insanlar bir hafta izin alıyor. Buraya özgürlük için uçtuk. Seçimi çalmak istiyorlar, her şeyi çalmak istiyorlar. Özel bir jetle uçtuk, Tanrı bizi bugün burada istedi. Trump benim başkanım. Bu savaşa giden bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi

NE OLDU?

Trump'ın başkanlık seçimini rakibi Joe Biden'a karşı kaybetmesi ülkede gündemi hareketlendirdi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, oy sayımında hile olduğunu öne sürdü. Bu açıklamalarının ardından Kongre'nin Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı. Kongre'deki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi
Haber Yorumları (1)
ŞAMPİYON ''BEN'' BİR NUMARA AMA HANGİ NUMARA: fazla hırs hasaret oradan da haset dogrurur aman gız fazla azmış gibi dikkat etsin kendine
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