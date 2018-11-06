Pelin Akil ve Anıl Altan Çifti Bebek Beklediklerini Sosyal Medya Hesaplarından Duyurdu
Ünlü oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çift bebek beklediklerini sosyal medyadan duyurdu. Anıl Altan'ın müjdeli haberi megastar Tarkan gibi duyurması eğlenceli anlara sahne oldu.
3 yıllık birlikteliklerinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan çifti sosyal medyadan bebek beklediklerini açıkladı.
INSTAGRAM SAYFASINDAN DUYURDU
Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Evet arkadaşlar öyle bir şey var ama o haberler duyulduğundan henüz 3 aylık bile değildi. Biz biraz daha gelişmesini bekleyip öyle size haber vermek istedik. Sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil 117 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Dizi, sinema ve reklamlarda oynayan güzel oyuncu Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.
ARKA SIRADAKİLER İLE TANINDI
Fox TV'nin sevilen dizisi Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon rol alan Pelin Akil, bu dizi ile popülerlik kazandı. Ardından TRT 1'de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil oldu. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet ve ATV de yayınlanan Aile İşi gibi dizilerde de rol almıştır.
ANIL ALTAN KİMDİR?
Bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar veren Anıl Altan; Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde bunun üzerine eğitimler almıştır.
AYNI DİZİDE ROL ALDILAR
Anıl Altan'ın ilk televizyon dizisi Arka Sıradakilerde çift ilk kez birlikte rol almışlardı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan Anıl Altan son olarak yine eşiyle başrolü paylaştığı Çember dizisinde Volkan karakterini canlandırmaktadır.
-
paramı verdıler bızımde haberımızı yap dıye bu nekadar gereksız bır haber yaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
çok şükür ya bende ne zamandır bu haberi bekliyodum beCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
-
artık müslüman bir evlat yetiştirirsiniz inşallah devlete ve millete yararlı olsun demiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Lan butun turkiye de bu haberı bekliyordu sızın yapacağınız habere benCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Devlerle boy ölçüşmesin. Tarkan gibi bakabilecek miCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır