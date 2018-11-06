Pelin Akil ve Anıl Altan Çifti Bebek Beklediklerini Sosyal Medya Hesaplarından Duyurdu

3 yıllık birlikteliklerinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan çifti sosyal medyadan bebek beklediklerini açıkladı.

INSTAGRAM SAYFASINDAN DUYURDU

Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Evet arkadaşlar öyle bir şey var ama o haberler duyulduğundan henüz 3 aylık bile değildi. Biz biraz daha gelişmesini bekleyip öyle size haber vermek istedik. Sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil 117 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Dizi, sinema ve reklamlarda oynayan güzel oyuncu Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.

ARKA SIRADAKİLER İLE TANINDI

Fox TV'nin sevilen dizisi Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon rol alan Pelin Akil, bu dizi ile popülerlik kazandı. Ardından TRT 1'de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil oldu. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet ve ATV de yayınlanan Aile İşi gibi dizilerde de rol almıştır.

ANIL ALTAN KİMDİR?

Bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar veren Anıl Altan; Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde bunun üzerine eğitimler almıştır.

AYNI DİZİDE ROL ALDILAR

Anıl Altan'ın ilk televizyon dizisi Arka Sıradakilerde çift ilk kez birlikte rol almışlardı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan Anıl Altan son olarak yine eşiyle başrolü paylaştığı Çember dizisinde Volkan karakterini canlandırmaktadır.