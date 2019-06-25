Üniversiteli gençler Bilim Merkezi Gözlem Etkinliğinde buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Astronomi Kulübü'nün Kilistra'da düzenlediği Astronomi Günü Gözlem Etkinliğinde yüzün üzerinde üniversite öğrencisi buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Astronomi Kulübü tarafından organize edilen Astronomi Günü Gözlem Etkinliğinde üniversiteli gençler bir araya geldi. Meram ilçesine bağlı Tarihi Kilistra (Gökyurt) mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe yüzün üzerinde katılımcı ve davetli katıldı. Doğa ve gökyüzü gece-gündüz gözlem etkinliğinde drone ve İHA yarışmaları da sahnelenirken katılımcılar hem eğlendi, hem öğrendi. Astronomi Günü Gözlem Etkinliğinde bir araya gelen; MÜGET, KTÜ Elektrikli Araba Takımı, Selçuk Üniversitesi Roket Takımı, Maveri Roket Takımı, NEÜ İHA Takımı, NEÜ Drone Takımı, KTÜ RACLAB Ekibi, Merkut Roket Takımı, Selçuk Üniversitesi Roket Takımı, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi öğrencileri yaptıkları materyalleri tanıtarak birbirleri ile bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan etkinlikte kıyasıya yarışan ve gözlemlerini not eden katılımcılar, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bunun gibi programların sıklıkla yapılması temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA