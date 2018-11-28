Unep: İki Derece Hedefinin Tutturulması İçin Üç Kat Çaba Gerekiyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) Emisyon Açığı Raporu'nda, küresel emisyon ve iklim eylemi yıllık değerlendirmesine göre, küresel ısınmayı 1.5 derece limitinde tutma olasılığının azaldığı ancak hala mümkün olan 2.0 derece hedefinin tutturulması için ülkelerin üç misli çaba göstermesi gerektiği belirtildi.

Raporda, küresel CO2 emisyonları, üç yıllık bir düşüşün ardından, 2017 yılında yükseldiği ve sera gazı emisyon azaltım açığı 2030'a kadar kapanmadığı takdirde 2.0 derece hedefinin gerçekleştirilme ihtimali son derece düşük olduğunun altı çizildi.

UNEP tarafından yapılan en önemli yıllık değerlendirme çalışması olan bu rapor, 2030 yılında beklenilen emisyon düzeyleri ile 2.0 derece/ 1.5 derece hedefleriyle uyumlu emisyon düzeyleri arasındaki fark olarak tanımlanan "emisyon açığı"nın nihai bir değerlendirmesi yapıldı. Raporda, ulusal emisyon azaltım çalışmaları ve Paris Anlaşması'nın temelini oluşturan Ulusal Katkı Beyanlarına (NDC) dair en son rakamlara yer verilirken, küresel emisyonların 53.5 GtCO2e ile tarihteki en üst düzeye çıktığını ve düşüşe geçeceğine dair herhangi bir belirti olmadığını ortaya koyuyor.

Raporda yapılan değerlendirmeye göre, 2030 yılı itibarıyla (küresel emisyonlarının yüzde 60'nı teşkil eden) sadece 57 ülkenin emisyonları inişe geçecek.

Rapor emisyon açığı rakamlarının her zamankinden daha büyük olduğunu gösterirken, ülkelerin konu ile ilgili çalışmalarını 2.0 derece hedefini tutturmak için üç misli ve 1.5 derece hedefi için beş misli arttırmaları gerektiği belirtildi.

BM Çevre Programı Direktör Yardımcı Joyce Msuya, "IPCC raporu küresel bir yangın alarmı ise, bu rapor da bir 'kundak soruşturması'. Bilim bu konuda çok açık; gördüğüm tüm iddialı iklim eylemlerine rağmen, hükümetlerin daha hızlı ve ivedilikle hareket etmeleri gerekiyor. Bu yangını söndürecek yöntemler elimizin altındayken, biz yangını körüklemeye devam ediyoruz" dedi.

Rapora göre, mevcut trendlerin devamı durumunda yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın 3.2 dereceye çıkması ve sıcaklık artışının hızlanarak devam etmesi muhtemel.

BM Çevre Programı Başuzmanı bilim insanı Jian Liu "Hükümetler düşük emisyonlu alternatifleri desteklemek için mali politika önlemlerini kabul ederek ve fosil yakıtlara vergi getirerek, enerji sektöründe doğru yatırımların hayata geçmesini sağlayabilir ve karbon emisyonlarını önemli miktarda azaltabilir. Bu yaklaşın yani mali politikaları düşük karbona geçiş için bir teşvik olarak kullanılma potansiyeli gün geçtikçe daha fazla kabul görmekte.

"Halihazırda, küresel emisyonların yaklaşık olarak yüzde 15'ni kapsayan 51 adet karbon ücretlendirme girişimi başlatıldı ya da belirlenmiş durumda. Tüm fosil yakıt teşvikleri durdurulduğu takdirde, 2030 yılına kadar küresel emisyonlarda yüzde 10'luk bir azaltım yapılabilir. Karbon ücretini doğru belirlemek de çok büyük önem taşıyor" dedi. - İstanbul