ÜMRANİYE'DE TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu üzerinde motosiklet alev alev yandı.

ANKARA (DHA) - ÜMRANİYE'de Tem Otoyolu üzerinde motosiklet alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, yanan motosiklet itfaiye tarafından söndürüldü. TEM Otoyolu'nda Ankara istikametindeki motosiklet, Çakmak Mevkii'nde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, otoyolun ortasında alev alev yanan motosiklet trafiği bir süre olumsuz etkiledi. Motosikleti saran alevler, olay yerine gelen Kavacık İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi ile birlikte TEM Otoyolu'nun trafiği tekrar normal seyrine döndü. Otoyoldaki yangın ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÜMRANİYE'DE TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'DE TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'DE TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'DE TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
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Haber: ÜMRANİYE'DE TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI - Haberler
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