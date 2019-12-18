Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:38

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Yıldırım, doğa olaylarıyla insanoğlunun böylesine mücadelesi ve fotoğraftaki estetiğin etkileyici olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Yaşam" kategorisinde, Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını beğenerek, "Bir insanla hayvanın ilişkisi en fazla bu kadar güzel anlatılabilirdi." dedi.

İsmet Yıldırım, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 8. maçında Fransa ile karşılaşan milli futbolcularımızın gol attıktan sonra verdikleri selamı gösteren "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Kaynak: AA