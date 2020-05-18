UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'ndeki askeri araçları ele geçirdi
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UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'ndeki askeri araçları ele geçirdi

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda helikopter ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'ndeki askeri araçları ele geçirdi
18.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:59

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda helikopter ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında kontrol altına alınan üste çok sayıda askeri helikopter ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

VATİYYE ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, geçtiğimiz yılın Nisan ayında başkent Trablus ve çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü kullanmıştı. Üssün stratejik önemi ise çölün ortasında yer alması ve korunaklı olması olarak biliniyor. Vatiyye Üssü, Mitiga Havalimanı'nın ardından en önemli hava üssü olarak kabul edilirken; üsten sivil uçuş yapılmıyor. Hafter'e bağlı milisler, söz konusu üssü 'Batı operasyonları komuta merkezi' olarak kullanıyordu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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