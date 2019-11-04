04.11.2019 11:28

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Savunma sanayimizin teknoloji odaklı tüm sektörlere rol model olmasını istiyoruz." dedi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Bilkent Oteli'nde "Uluslararası Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu" düzenlendi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, çok spesifik olmasına rağmen test ve sertifikasyon konusuna ilginin artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bir ürünü sadece tasarlamanın ve üretmenin değil, sertifikasyonunu yapmanın da çok büyük önem taşıdığını belirten Mandal, "Ülkemizde teknoloji alanında ürettiğimiz birçok ürün var ve bunların çoğunun test ve sertifikasyonunu yurt dışında yapmak durumunda kalıyoruz. Bu alanda dışa bağımlılığı azalmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisi firmalarının teknoloji alanında insan kaynağına yaptığı yatırımın tüm alanlarda kullanılabilir hale gelmesini istediklerini vurgulayan Mandal, "Savunma sanayimizin teknoloji odaklı tüm sektörlere rol model olmasını istiyoruz. 2023'te doktoralı insan kaynağını yüzde 145 oranında artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal, TÜBİTAK'ın teknoloji geliştiren tarafta yer aldığına işaret ederek, "Ürün noktasında olmamaya çalışıyoruz. Bu anlamda SAGE, gelecek dönemde de bu alanda ev sahipliği yapmaya ve aktif teknoloji geliştirmede paydaş olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli ve milli mühimmat" vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de sempozyumun sadece savunma sanayisinde değil, aynı zamanda mühendisliğin daha ileri gitmesine vesile olacağına dikkati çekerek, "Yük sertifikasyonu konusu özellikle yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmatların envantere alınmasıyla önemli hale geldi." dedi.

Tüfekçi, son dönemde özgün projelerin yaygınlaşmasıyla uçuşa elverişlilik sertifikasyonunun öneminin arttığını belirterek, "Geldiğimiz aşamada bir proje ürününü uluslararası standartlara uygun olarak sertifiye etmenin, en az onu tasarlamak ve üretmek kadar önemli olduğu noktasında farkındalığımızın arttığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sertifikasyonun önemi

TÜBİTAK SAGE Başkanı Gürcan Okumuş ise Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi alanında sağladığı gelişmeye dikkati çekerek, bu alanda geliştirilen ürün ve sistemlerin yerli-yabancı taşıyıcı araçlara entegrasyonunun ve sertifikasyonun önem taşıdığını bildirdi.

Okumuş, sempozyumun ana konuları arasında uçuş test organizasyonu, uçuş test mühendisliği, test pilotluğu, deniz sistemleri sertifikasyonu, uçan platformlar için aviyonik sertifikasyon, İHA sertifikasyonu ve İHA'ların sertifikasyon aşamalarındaki destek kullanımlarının da bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu 2 gün sürecek. Sempozyumda, 6 yabancı firma temsilcisinin yanı sıra konusunda uzman, sektörün öncü kurumlarından 44 sunucu ve panelist sunumlar yapacak.

Kaynak: AA